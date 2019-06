Business News: dichiarazione Brics, paesi membri principali motori della crescita globale

- I paesi del gruppo dei Brics (Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica) sono stati i principali motori della crescita globale nell'ultimo decennio e rappresentano attualmente circa un terzo della produzione globale. È quanto si legge nella dichiarazione congiunta pubblicata al termine della riunione fra i capi di Stato di governo dei paesi membri dell’organizzazione svoltosi a Osaka, in Giappone, a margine del summit del G20. “La continua attuazione delle riforme strutturali accrescerà il nostro potenziale di crescita. L'espansione commerciale equilibrata tra i membri dei paesi Brics contribuirà ulteriormente a rafforzare i flussi commerciali internazionali”, si legge nella dichiarazione congiunta. I paesi membri hanno inoltre chiesto “una maggiore partecipazione dei paesi in via di sviluppo alle reti di produzione globale” e riconosciuto “l'importanza dell'interfaccia tra commercio e economia digitale”. (Git)