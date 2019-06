Business News: a Roma conferenza su migrazioni irregolari in Africa occidentale

- Si è tenuta presso il teatro di Villa Torlonia, a Roma, la conferenza “Le migrazioni e la consapevolezza dei benefici e dei rischi”, che rappresenta il momento conclusivo del progetto “Redemption Song”, realizzato in Senegal, Mali, Guinea, Burkina Faso e Niger per diffondere la consapevolezza dei rischi della migrazione irregolare. L’evento, si legge in un comunicato dell’Ong Link 2007, sarà l’occasione per condividere con le organizzazioni della società civile, le diaspore, le istituzioni e le rappresentanze diplomatiche dei cinque paesi africani, i risultati raggiunti, le buone pratiche individuate insieme alle organizzazioni della società civile (Osc) e istituzioni locali e le raccomandazioni emerse. La conferenza vedrà la partecipazione, tra gli altri, della viceministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Emanuela Del Re, e degli ambasciatori di Burkina Faso, Mali, Niger, Repubblica di Guinea e Senegal. (Res)