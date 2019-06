Torino: Mao, ultimo giorno della mostra Safar, Farian Sabahi accompagna i visitatori

- Al Mao, Museo d'arte orientale di Torino (via San Domenico 11), in occasione dell’ultimo giorno di apertura della mostra SAFAR: VIAGGIO IN MEDIO ORIENTE. Vite appese a un filo, domenica 30 giugno alle ore 16 la fotografa, giornalista e curatrice della mostra Farian Sabahi ripercorre il proprio ‘viaggio’ attraverso le fotografie e gli oggetti esposti in mostra, condividendo con i partecipanti i ricordi, le sensazioni e le emozioni di chi stava dietro l’obiettivo. Visita accompagnata gratuita. Non necessita prenotazione. Ingresso al museo secondo regolamento (intero € 10, ridotto € 8, gratuito con Abbonamento Musei). La mostra al MAO presenta per la prima volta circa sessanta scatti realizzati da Farian Sabahi in Libano, Siria, Iraq, Iran, Emirati Arabi, Azerbaigian, Uzbekistan e Yemen tra il febbraio 1998 e la primavera 2005. In persiano e in arabo, Safar vuole dire viaggio. Una parola che in sé racchiude i molteplici significati dell’esposizione: racconta i viaggi affrontati, le terre, le persone ritratte e al contempo esorta il visitatore a compiere un viaggio, doppio, geografico ed emotivo. Farian Sabahi ci restituisce un mondo visto e immortalato poco prima e immediatamente dopo che in alcuni di questi Paesi iniziassero terribili guerre, un mondo stravolto anche dove la guerra non si è combattuta, dove però permangono le cicatrici dei vecchi conflitti o dove il progresso si contrappone forte e arrogante agli aspetti più tradizionali del vivere quotidiano.(Rpi)