Torino: Mao, ultimo giorno della mostra Safar, Farian Sabahi accompagna i visitatori - foto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al Mao, Museo d'arte orientale di Torino (via San Domenico 11), in occasione dell’ultimo giorno di apertura della mostra SAFAR: VIAGGIO IN MEDIO ORIENTE. Vite appese a un filo, domenica 30 giugno alle ore 16 la fotografa, giornalista e curatrice della mostra Farian Sabahi ripercorre il proprio ‘viaggio’ attraverso le fotografie e gli oggetti esposti in mostra, condividendo con i partecipanti i ricordi, le sensazioni e le emozioni di chi stava dietro l’obiettivo. (Rpi)