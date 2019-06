Sudan: polizia nella sede dell’opposizione alla vigilia della manifestazione di oggi

- Le forze di sicurezza sudanesi hanno fatto irruzione ieri sera nella sede centrale di un importante gruppo di opposizione a Khartum, un giorno prima della prevista marcia di protesta organizzata per oggi nella capitale per chiedere una transizione di potere alla giunta militare al governo in Sudan. Il consiglio militare del governo sudanese e il movimento di opposizione per settimane si sono scambiati accuse e critiche su come gestire una transizione alle elezioni da quando l'esercito ha estromesso il presidente Omar al-Bashir l'11 aprile scorso. Le forze di sicurezza hanno fatto irruzione nell'ufficio della Sudan Professionals 'Association (Spa), dove era in corso una conferenza stampa. "Questo rappresenta una violazione delle libertà che è persino peggiore del regime dell'ex presidente Bashir", ha detto Ahmed al-Rabie, un portavoce del gruppo. "Questo è un brutto segnale per l'atmosfera di mediazione tra le due parti". La conferenza stampa è stata programmata in vista di una marcia convocata oggi da una coalizione di opposizione, le Forze della libertà e del cambiamento (Ffc), di cui la Spa fa parte. I gruppi di opposizione sperano che un milione di persone si uniranno alla marcia, che vogliono usare per esercitare pressioni sul consiglio militare affinché consegni il potere ai civili.(Res)