Strage Ciaculli: Morra (M5s), ricordare vittime, hanno lottato per Paese migliore

- In due post su Facebook il presidente della commissione parlamentare Antimafia, Nicola Morra, del Movimento cinque stelle infoma di trovarsi alla "commemorazione della strage di Ciaculli per ricordare le vittime: il tenente dei Carabinieri Mario Malausa, il maresciallo di Ps Silvio Corrao, il maresciallo dei Cc Calogero Vaccaro, gli appuntati Eugenio Altomare e Marino Fardelli, il maresciallo dell'esercito Pasquale Nuccio, il soldato Giorgio Ciacci". E dal giardino di Ciaculli "luogo simbolo della lotta alla mafia", aggiunge: "Questo terreno è stato sequestrato alla mafia ed ospita al suo interno splendidi alberi in memoria di chi non ha mai smesso di lottare per un Paese migliore". (Rin)