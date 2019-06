Business news: ministero Agricoltura Nepal, entro l'anno fiscale sarà speso più dell'80 per cento del bilancio

- Il ministero dell'Agricoltura e dello sviluppo dell'allevamento del Nepal spenderà più dell'80 per cento del suo bilancio entro la fine di quest'anno fiscale, a metà luglio. Lo ha assicurato il suo titolare, Chakrapani Khanal. Il ministro ha reso noto che il dicastero deve ancora pagare la maggior parte dei propri progetti e che per questo la spesa totale sembra così modesta. Khanal ha risposto alle critiche ricevute per il mancato impiego dei fondi stanziati per quest'anno fiscale ribattendo che la spesa è equilibrata: "Per ora la nostra spesa totale è del 61 per cento, ma crescerà fino all'80 per cento entro la fine di quest'anno fiscale. Non paghiamo mai un progetto finché non è completo, ecco perché la nostra spesa sembra così bassa". Il ministro ha aggiunto che dal prossimo anno fiscale verrà data parziale autorità nello spendere alle amministrazioni statali, in base al progetto di modernizzazione dell'agricoltura del primo ministro (Pmamp). (Inn)