Business news: Indonesia, presidente Widodo rilancia sviluppo infrastrutture di trasporto

- Il presidente dell’Indonesia, Joko Widodo, rieletto per un nuovo mandato quinquennale lo scorso aprile, ha effettuato una corsa a bordo della nuova metropolitana di Giacarta, inaugurata appena tre mesi fa. Widodo ha percorso l’intera linea di 15,2 chilometri della fase 1 del progetto, ed ha approfittato dell’occasione per rilanciare l’impegno della sua amministrazione ad accelerare lo sviluppo delle infrastrutture dei trasporti nel paese. “Le infrastrutture sono molto importanti. Sono importanti anzitutto per il trasporto, specie a Giacarta e nelle aree circostanti”, ha affermato il presidente, che dopo il sopralluogo ha concesso una intervista all’agenzia di stampa giapponese “Kyodo”. “Vogliamo dotare Giacarta di un sistema di trasporto di livello mondiale”, ha affermato il presidente. A Giacarta vivono oltre 10 milioni di persone, mentre l’area metropolitana ne ospita oltre 30 milioni. Con una densità media di 15.500 abitanti per chilometro quadrato, la città è una delle più densamente abitate della regione. (Fim)