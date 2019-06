Business news: Israele, Huawei entra nel mercato dei pannelli solari

- La società cinese Huawei fornirà inverter fotovoltaici destinati ai pannelli solari in Israele. Lo riferisce il quotidiano israeliano “The Times of Israel”. Il vicesegretario per l’Energia degli Stati Uniti, Dan Brouillette, nel corso della Cyberweek di Tel Aviv ha messo in guardia dal fatto che “i dati raccolti con i pannelli solari possono essere usati per determinare altre cose. Invitiamo alla cautela”. “Continuiamo a invitare i paesi, non soltanto Israele, a tenere a mente e fare attenzione quando si tratta con paesi che potrebbero usare lo sviluppo delle infrastrutture per sviluppare intelligence e usare dati che potrebbero essere usati contro questi paesi”, ha affermato Brouillette. La scorsa settimana Huawei ha aperto un ufficio di rappresentanza in Israele. (Res)