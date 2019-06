Business news: Egitto-Germania, firmati protocolli d’intesa con aziende tedesche Mercedes e Bosch

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro egiziano, Mustafa Madbouli, ha assistito in Germania alla firma di due protocolli d’intesa con le aziende tedesche Mercedes e Bosch. Lo riferiscono i media del Cairo. La cerimonia della firma è avvenuta a Stoccarda in concomitanza con la visita del capo del governo egiziano, giunto in Germania alla guida di una delegazione di alto livello per partecipare alla 22ma sessione del Forum economico egiziano-tedesco. In base agli accordi stretti, le due società tedesche aumenteranno i propri investimenti in Egitto. Della delegazione al seguito di Madbouli fanno parte anche il ministro dell’Elettricità Mohamed Shaker, il ministro degli Investimenti Sahar Nasr, il ministro del Petrolio Tarek el Molla, il ministro dell’Industria Amr Nassar e quello dei Trasporti, generale Kamel el Wazer. “La partecipazione al Forum, cui parteciperanno 600 imprenditori di entrambi i paesi, è una buona occasione per promuovere le opportunità d’investimento in Egitto”, ha commentato il portavoce del governo, Nader Saad. (Cae)