Business news: Algeria, 42 miliardi di dollari stanziati per ricerca ed esplorazione nei prossimi 5 anni

- L’amministratore delegato della compagnia energetica algerina Sonatrach, Rachid Hachichi, ha annunciato un pacchetto di 42 miliardi di dollari per attività di ricerca ed esplorazione nei prossimi cinque anni. Lo riferisce il quotidiano locale "Echorouk". Parlando al sesto incontro dell'Associazione algerina per la produzione di gas (Aig), Hachichi ha spiegato che il budget di 42 miliardi di dollari è stato stanziato per investimenti nelle esplorazioni di petrolio e gas tra il 2019 e il 2023. (Ala)