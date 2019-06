Business news: Egitto, britannica BlueMac firma accordo per joint-venture gestione dei rifiuti

- La società nord-irlandese BlueMac e l'Organizzazione egiziana per la produzione militare realizzeranno una joint-venture per la gestione dei rifiuti in Egitto. Lo riferisce l'ambasciata del Regno Unito al Cairo. “BlueMac produrrà, fornirà e assemblerà soluzioni di alta tecnologia per la gestione dei rifiuti”, spiega la rappresentanza diplomatica britannica. Al tal riguardo è stato firmato un protocollo d’intesa alla presenza dell’addetto commerciale del Regno Unito in Egitto, Sir Jeffrey Donaldson, e del ministro della Produzione militare, generale Mohamed el Assar. "Sono particolarmente lieto che una società di livello mondiale proveniente dell'Irlanda del Nord sostenga la crescente esperienza dell'Egitto in questo settore; questa cooperazione riflette il nostro impegno a investire in Egitto e nel resto dell'Africa per centrare l’obiettivo che ci siamo prefissati, ovvero diventare il maggior investitore dei paesi del G7 in Africa entro il 2022 ", ha affermato Donaldson. (Cae)