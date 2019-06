Business News: Angola, Agenzia nazionale risorse minerarie sarà operativa nel 2020

- L'Agenzia nazionale per le risorse minerarie solide dell'Angola potrebbe essere operativa nel 2020. Lo ha dichiarato il ministro per la Geologia e le miniere Janio Correa Victor a margine del primo Forum minerario angolano a Luanda, riferisce la stampa locale, precisando che l'agenzia agirà da concessionaria del settore, ruolo attualmente ricoperto da società pubbliche. Il progetto governativo coinvolge i ministeri delle Risorse Minerarie, del Petrolio e delle Finanze, ha spiegato Victor, spiegando che le istituzioni lavorano congiuntamente affinché si possa presto procedere alla privatizzazione di alcune società pubbliche nel settore minerario, in modo da ridurre il peso di queste attività sullo stato. Il ministro ha aggiunto che il prossimo novembre l'Angola terrà una conferenza mineraria internazionale, durante la quale verrà discussa la futura strategia del settore. (Res)