Business News: disputa marittima, autorità di Kenya e Somalia convocate il 9 settembre dalla Cjp

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'audizione presso la Corte internazionale di giustizia (Cig) dell’Aja riguardo la disputa marittima tra Kenya e Somalia si terrà dal 9 al 13 settembre prossimi. È quanto reso noto in un comunicato dalla stessa Corte, citato dai media locali. L’annuncio è arrivato nel giorno in cui il ministro degli Esteri keniota Monica Juma è comparsa davanti alla commissione Difesa e relazioni esterne dell'Assemblea nazionale per aggiornare il parlamento sullo stato della disputa. La controversia, che riguarda uno specchio d’acqua dell’Oceano Indiano al confine fra i due paesi, è stata sollevata dal governo della Somalia nell'agosto 2014, tuttavia le autorità di Nairobi hanno contestato il caso accusando Mogadiscio di aver agito in malafede ignorando il memorandum d'intesa firmato nel 2009 che assegnava la precedenza a quest’ultimo rispetto al ricorso presso la Cig dell’Aja. La crisi fra i due paesi ha conosciuto un’escalation nelle ultime settimane dopo che le autorità del Kenya hanno autorizzato la chiusura “a tempo indeterminato” del confine nella contea di Lamu, in uno dei quattro valichi di confine, ufficialmente per motivi di sicurezza. Secondo quanto riferito dal comandante della polizia della contea di Lamu, Muchangi Kioi, il confine rimarrà aperto solo agli agenti di sicurezza. (Res)