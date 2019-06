Migranti: sit-in a Roma contro arresto "capitana" Sea Watch, "Carola libera subito"

- "La solidarietà non si arresta. Carola libera subito", è lo striscione esposto a piazza dell'Esquilino, a Roma, per il sit-in di solidarietà, organizzato dall'associazione Baobab experience e da altre realtà sociali contro l'arresto della capitana della Sea Watch, Carola Rackete che, stanotte, senza autorizzazione, forzando il blocco della Guardia di finanza, ha attraccato al porto di Lampedusa e fatto sbarcare i 40 migranti che erano a bordo da circa due settimane. "Carola libera" è il coro intonato dai diversi manifestanti scesi in piazza in segno di solidarietà nei confronti della comandante della Sea Watch 3. Una di loro tiene in mano un cartello con su scritto: "Carola ministro dell'interno". "Siamo qui per manifestare la nostra solidarietà alla capitana Carola e per chiedere subito la sua liberazione, davanti all'arresto di chi salva vite umane - affermano i dimostranti - La chiusura dei porti è la causa del crescere del razzismo e dell'incomprensione. Quello che è successo è un attacco senza precedenti da parte di questo governo e del ministro Salvini alle libertà fondamentali delle persone, al diritto alla solidarietà e alla cooperazione. Inoltre - concludono - chiediamo, il ritiro del decreto sicurezza bis". (xcol2)