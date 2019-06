Business news: Emirati, Etihad Rail annuncia piano per collegamento ferroviario da Dubai a Fujairah

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Etihad Rail ha approvato un piano da 4,4 miliardi di dhiram (1,05 miliardi di dollari) per collegare tutti gli emirati con una rete di ferrovie di 1.200 chilometri. Theyab bin Mohamed bin Zayed al Nahyan, membro del Consiglio esecutivo di Abu Dhabi e presidente di Etihad Rail, ha presieduto una riunione del consiglio dell'Etihad Rail lo scorso 25 giugno e ha approvato il piano per collegare Abu Dhabi con Dubai e gli altri emirati della federazione. Lo sviluppatore e operatore della rete ferroviaria degli Emirati Arabi Uniti ha lanciato i “Pacchetti” B e C come parte del secondo stadio per collegare il porto di Khalifa, la città industriale di Khalifa (Kizad) e il porto di Jebel Ali. Il progetto include collegamenti a porti strategici e aree industriali a livello nazionale, coprendo una distanza di 310 chilometri. I due pacchetti lanciati lo scorso 25 giugno fanno parte di una linea di 650 chilometri che va da Ghuweifat al porto di Fujairah, sulla costa orientale. I lavori sulla linea di 650 chilometri si concentreranno sulla progettazione e costruzione di infrastrutture ferroviarie, compresi lavori di movimentazione terra, ponti, gallerie, incroci e posa dei binari, collegando il Pacchetto B con il Pacchetto A e il Pacchetto C con il Pacchetto B. La Ghantoot Transport and General Contracting Company e la China Railway Construction Corporation si sono aggiudicati i due contratti per i lavori. Etihad Rail ha già assegnato il Pacchetto A ad un consorzio della China State Construction Engineering Corporation e alla sudcoreana SK Engineering and Construction. Una volta completato, il progetto Etihad Rail si estenderà su una rete di 1.200 chilometri collegando i principali centri industriali, porti e città del paese, divenendo parte integrante della rete ferroviaria del Consiglio di cooperazione del Golfo. (Res)