Business news: compagnia libica Noc, “fermare la produzione petrolifera aumenterebbe la crisi”

- La compagnia petrolifera libica National Oil Corporation (Noc) si è detta preoccupata per le "recenti richieste di arresto della produzione nazionale di petrolio", mentre a Tripoli e dintorni continuano gli scontri tra le forze del Governo di accordo nazionale (Gna) del premier Fayez al Sarraj e l'Esercito nazionale libico (Lna) guidato dal generale Khalifa Haftar. "Questa fonte di reddito cruciale per lo Stato, vitale per tutti i libici, deve rimanere depoliticizzata e ininterrotta per garantire che i servizi fondamentali di base continuino ad essere finanziati ed erogati in tutta la nazione”, ha spiegato la Noc in un comunicato. "Qualsiasi interruzione deliberata delle operazioni del settore petrolifero avrà gravi ripercussioni sui flussi delle entrate nazionali, spingendo la Noc a una potenziale violazioni degli obblighi contrattuali e creando ulteriori divisioni nel paese", prosegue la dichiarazione dell’azienda petrolifera. I tentativi in Libia di esportare petrolio illegalmente, in violazione del diritto internazionale e delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, “dovrebbero essere condannati", ha aggiunto ancora la National Oil Corporation. Tali violazioni “scoraggiano ulteriori investimenti nel settore petrolifero e mettono a repentaglio il nostro futuro”, si legge ancora nel comunicato dell'azienda petrolifera. Infine, la Noc ha ribadito il suo invito a tutte le parti in causa affinché "la trasparenza economica”, compresa l'equa distribuzione delle entrate petrolifere a livello nazionale, diventi “un elemento integrante della futura stabilità della Libia e di qualsiasi accordo politico duraturo". Il conflitto militare nel paese si è intensificato alcuni mesi fa. I gruppi armati hanno condotto una serie di attacchi agli asset petroliferi nel paese, al punto che la Libia è stata esentata dai tagli alla produzione previsti dall'accordo tra l’Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (Opec) e alcuni produttori al di fuori dal Cartello, tra cui la Russia. (Lit)