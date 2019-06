Business News: Sud Sudan, Banca africana di sviluppo stanzia 25 milioni di dollari per progetto idrico-sanitario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di amministrazione della Banca africana di sviluppo (Afdb) ha approvato lo stanziamento 24,7 milioni di dollari per finanziare un progetto di approvvigionamento idrico e dei servizi igienico-sanitari. Il progetto, si legge in un comunicato della banca africana di sviluppo (Afdb), finanzierà i lavori per il ripristino di circa 50 chilometri della rete di distribuzione dell’elettricità nella capitale Giuba, lo sviluppo di sistemi di distribuzione di energia solare la promozione dell'igienizzazione nelle comunità rurali ad alta densità, nonché lo sviluppo delle capacità nelle relative istituzioni idriche. L'implementazione del progetto comincerà durante l'anno finanziario 2019-2020, con il ministero delle Risorse idriche e dell'irrigazione e la South Southan Urban Water Corporation che fungeranno rispettivamente da agenzie di esecuzione e di attuazione. Una volta completato, il progetto andrà a beneficio diretto di 300 mila persone a Giuba e nello stato rurale circostante di Jubek, mentre una sovvenzione di quasi 2 milioni di dollari beneficerà le scuole e le comunità in otto aree rurali dello stato di Jubek. (Com)