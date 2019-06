Senegal: viceministro Del Re riceve ministro Agricoltura Baldè, focus su cooperazione nell'agro-alimentare

- Il viceministro agli Esteri e alla Cooperazione internazionale, Emanuela Del Re, ha ricevuto alla Farnesina il ministro dell’Agricoltura del Senegal, Moussa Baldè. L’incontro, riferiscono i media locali, ha consentito uno scambio di vedute sulle relazioni bilaterali, con particolare attenzione alla cooperazione allo sviluppo e alla cooperazione nel settore agro-alimentare. Dopo aver evidenziato l’interesse strategico dell’Italia per il Sahel, il viceministro ha mostrato apprezzamento per la “Country Presentation” organizzata dall’ambasciata del Senegal in collaborazione con Assafrica e Assolombarda il 31 maggio scorso a Milano. (Com)