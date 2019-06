Business News: Senegal, governo proroga contratto fornitura acqua a compagnia Sde

- Il governo del Senegal ha prorogato di sei mesi il contratto in vigore della compagnia Senegalaise des eaux (Sde) per la gestione del servizio di fornitura dell'acqua nel paese. "Questo nuovo e ultimo avviso ha per oggetto, fra l'altro, di installare il nuovo operatore senza compromettere la continuità e la qualità dei servizi resi agli utenti'', si legge nella nota rilanciata dall'agenzia di stampa locale "Aps", in cui si precisa che la misura è valida da lunedì, primo luglio. La decisione delle autorità di Dakar interviene nel cuore del contenzioso in corso fra la compagnia statale e la francese Suez, alla quale contesta la vincita dell'appalto di fornitura dell'acqua nel paese. Contro la decisione Sde ha presentato di recente ricorso alla Corte suprema. (Res)