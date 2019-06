Roma: Raggi rinnova ordinanza, da lunedì stop a circolazione dalle 23 alle 6 su tangenziale est-nuova circonvallazione interna

- Il sindaco di Roma Virginia Raggi ha firmato l’ordinanza che dispone, da lunedì primo luglio 2019 al 31 dicembre 2019, il divieto di transito veicolare, dalle ore 23 alle ore 6 su alcuni tratti della Tangenziale Est, per contenere l’inquinamento acustico e ambientale. Questi i tratti interdetti: a) sulla "Sopraelevata", carreggiate di scorrimento comprese tra viale Castrense altezza via Nola, Circonvallazione Tiburtina altezza largo Settimio Passamonti e via Prenestina altezza via Bartolomeo Colleoni; b) sulla Circonvallazione Salaria, tratto via delle Valli – via Nomentana. Esentati dal divieto: i veicoli muniti del contrassegno per persone disabili; i mezzi adibiti al trasporto disabili, le ambulanze, il trasporto di sangue e organi; il trasporto pubblico locale, i taxi, le autovetture a noleggio con conducente; i mezzi addetti alla pulizia delle strade; i veicoli del soccorso pubblico, quelli delle forze dell’ordine e della Polizia Locale di Roma Capitale. Da aprile 2019, sempre con un'ordinanza di Raggi, sono state ampliate le categorie esentate dal divieto di transito veicolare notturno ai veicoli adibiti alla sorveglianza e pronto intervento previsti dall'appalto denominato "Servizio di sorveglianza e di monitoraggio della rete stradale di Grande viabilità di Roma Capitale - Lotto 3°: Opere d'arte di rilievo (ponti, gallerie, cavalcavia, sottovia, ecc.) in carico al Dipartimento Simu ricadenti nei municipi da I al XV" sulla Tangenziale: sulla "Sopraelevata", nelle carreggiate di scorrimento comprese tra viale Castrense altezza via Nola, Circonvallazione Tiburtina altezza largo Settimio Passamonti e via prenestina altezza via Bartolomeo Colleoni e sulla Circonvallazione Salaria, nel tratto tra via delle Valli e via Nomentana. (Rer)