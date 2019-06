Business news: Micron riprende parte delle forniture a Huawei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il produttore statunitense di microchip Micron Technology ha parzialmente riavviato l’esportazione di prodotti al colosso dell’elettronica per le comunicazioni cinese Huawei. Lo ha annunciato l’amministratore delegato dell’azienda Usa, Sanjay Mehrotra. L’ad ha affermato che alcuni dei prodotti realizzati dall’azienda non sono soggetti alle restrizioni imposte dal governo Usa. Micron aveva sospeso in blocco la fornitura di Componenti a Huawei dopo l’inserimento di quest’ultima nella “lista nera” del dipartimento del Commercio Usa. L’annuncio del parziale riavvio delle forniture ha fatto guadagnare l’8 per cento al titolo azionario di Micron Technology. (Was)