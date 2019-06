Business news: Nepal, Camera dei rappresentanti approva legge di bilancio

- La Camera dei rappresentanti del Nepal, la camera bassa del parlamento federale, ha approvato la legge di bilancio per il prossimo anno fiscale, 2019-20, che inizierà a metà luglio. La manovra finanziaria, presentata il 29 maggio dal ministro delle Finanze, Yuba Raj Khatiwada, passa ora all’esame dell’Assemblea nazionale, la camera alta, che rappresenta gli Stati: l’Assemblea ha quindici giorni per muovere eventuali osservazioni, in assenza delle quali la Camera invierà il testo alla Presidenza della Repubblica per la promulgazione. La manovra del governo comunista guidato da Khadga Prasad Sharma Oli vale complessivamente 1.530 miliardi di rupie (11,9 miliardi di euro), di cui 957,1 miliardi di rupie (oltre 7,4 miliardi di euro) di spese ordinarie, 408,59 miliardi di rupie (poco meno di 3,2 miliardi di euro) di spese in conto capitale e 167,5 miliardi di rupie (1,3 miliardi di euro) a finanziamento. Alle amministrazioni statali e locali sono destinati 130 miliardi di rupie (circa un miliardo di euro). Il bilancio fissa l’obiettivo di crescita economica al sette per cento e si concentra sullo sviluppo del turismo e dell’industria, sull’incremento delle esportazioni per ridurre il deficit commerciale, sull’aumento della produttività, sul completamento dei progetti già avviati e sulla giustizia sociale. (Inn)