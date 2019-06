Business news: Cina, profitti industriali diminuiti del 2,3 per cento nei primi cinque mesi dell'anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I profitti delle principali imprese industriali cinesi sono diminuiti del 2,3 per cento su base annua nel periodo gennaio-maggio, ha reso noto l'Ufficio nazionale di statistica (Nbs). Il calo si è ridotto di 1,1 punti percentuali rispetto ai primi quattro mesi, secondo l'Nbs. I profitti combinati di imprese industriali con un fatturato annuo di oltre 20 milioni di yuan (circa 2,91 milioni di dollari) ammontavano a 2.380 miliardi di yuan (345 miliardi di dollari) nei primi cinque mesi. Nello specifico, i profitti delle imprese industriali statali sono diminuiti del 9,7 per cento rispetto all'anno precedente a 734,23 miliardi di yuan, mentre quelli privati hanno raggiunto 607,27 miliardi di yuan (88 miliardi di dollari), con un aumento del 6,6 per cento su base annua. (Cip)