Business news: Egitto, parlamento approva bilancio 2019-2020, "spese senza precedenti"

- La Camera dei rappresentanti dell’Egitto ha approvato il bilancio per l’anno fiscale 2019-2020, al via il prossimo primo luglio. Lo ha reso noto in un comunicato il ministero delle Finanze, secondo cui si tratta della manovra “più dispendiosa della storia del paese”. Le spese sono infatti pari a 1.600 miliardi di sterline egiziane (circa 84 miliardi di euro), in aumento di 7,9 miliardi di euro rispetto a quelle del bilancio 2018-2019. Il ministero attribuisce il dato all’aumento delle spese sociali, in particolare gli stipendi (saliti a 16 miliardi di euro dai precedenti 14): lo scorso marzo, infatti, il presidente Abdel Fatah al Sisi ha ordinato l’innalzamento dei salari minimi per tutti gli impiegati pubblici e delle pensioni minime. “Il nuovo bilancio è in linea con il quadro politico generale a livello politico e sociale, e riflette le direttive della leadership con l’obiettivo di incrementare il tasso di crescita: questo dovrebbe avvicinarsi al 6 per cento nel prossimo anno fiscale, contribuendo al piano governativo di portare l’inflazione sotto il 10 per cento”, ha dichiarato il ministro delle Finanze Mohammed Maait. Anche le spese sanitarie vedranno una crescita senza precedenti, da 368 a 510 milioni di euro”, ha aggiunto il ministro. I fondi destinati alle pensioni saliranno da 3,6 a 4,3 miliardi di euro, mentre un altro miliardo di euro circa sarà destinato alle pensioni di solidarietà sociale. I sussidi sui prodotti alimentari peseranno sul bilancio per 4,7 miliardi di euro, quelle sui carburanti per 2,8 miliardi di euro (dato, quest’ultimo, in calo di ben 1,8 miliardi di euro rispetto al precedente bilancio statale). Ancora, 210 milioni di euro saranno destinati ai sussidi sull’elettricità, mentre 184 miliardi di euro andranno ai progetti per l’espansione della rete elettrica a beneficio di 1,3 milioni di unità residenziali. (Cae)