Rifiuti Roma: Raggi, non è momento accuse, lavorare insieme per ripulire città

- "Al di là delle responsabilità per il piano rifiuti regionale che manca dal 2013, o delle recriminazioni legate al fatto, innegabile, che Ama non ha attualmente altri impianti se non il tmb di Rocca Cencia e il tritovagliatore di Ostia, adesso è il momento di trovare soluzioni. E noi, Roma Capitale e Ama, ce la stiamo mettendo tutta per reperire spazi e capienze e non far subire ai romani le conseguenze di un sistema impiantistico fragile che rischia di andare in crisi per ogni evento (ordinario o straordinario) che inevitabilmente può verificarsi lungo il percorso". Lo scrive, su Facebook, il sindaco di Roma, Virginia Raggi. "Non è questo il momento di parlare delle soluzioni di medio e lungo termine per migliorare il ciclo dei rifiuti di Roma e del Lazio, non è questo il momento delle accuse a chi doveva fare e non ha fatto. Questo è il momento di lavorare insieme per superare una difficoltà e ripulire la città. Siamo in contatto con le Asl per concordare gli interventi prioritari, in un contesto che, come ribadito dalla Asl Rm1 e dal Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, non è emergenziale". (Rer)