Diritti: Majorino al Milano Pride, scandaloso che si rischi il carcere per salvare vite umane

- L’assessore alle Politiche sociali del Comune di Milano Pierfrancesco Majorino, salendo sul palco del Milano Pride in piazza Oberdan ha dichiarato: “Dicono che qui c’è una carnevalata, che non c’è una giusta lotta per i diritti, ma una strana messa in scena : vi dovete vergognare perché qui c’è un pezzo di società italiana, c’è la parte migliore di questa città e la lotta per i diritti ci vedrà sempre insieme e sempre in cammino”. Majorino non ha mancato di lanciare anche un messaggio alla Lega: “Troviamo scandaloso che in questo paese si rischi di finire in galera perché si salvano vite umane mentre qualcuno è libero e si è rubato 49 milioni di euro. Siamo al fianco delle ONG e di Carola”. Legati alle tematiche Lgbt, l’assessore ha annunciato l’apertura di uno dei rifugi previsti dall’amministrazione comunale per ospitare i ragazzi allontanati dalle loro case per il loro orientamento sessuale: “La prossima settimana il primo di essi apre qui a Milano”. “Non ci fate paura, non ci faremo intimidire, la nostra lotta, anche grazie al popolo del Pride continua” ha concluso Majorino.(Rem)