Business news: Nepal, spesa giornaliera media dei turisti scesa del 18 per cento nel 2018

- I turisti in visita in Nepal hanno speso in media 44 dollari a persona al giorno l’anno scorso, il 18 per cento in meno rispetto ai 54 dollari del 2017. Il dato emerge dalle statistiche annuali pubblicate dal ministero della Cultura, del turismo e dell’aviazione civile (Moctca). Il rapporto rivela anche la durata media dei soggiorni è stabile, un altro fattore che spiega come mai il paese, nonostante l’aumento dei visitatori, ricavi dal settore proventi inferiori alle aspettative. Secondo la divisione nepalese della Pacific Asia Travel Association (Pata) il 65 per cento dei turisti che visitano il paese himalayano è costituito da escursionisti, che alimentano il mercato dei piccoli alberghi, dei motel, delle camere in affitto, sostenendo l’economia in via di sviluppo del paese; sono turisti che spesso soggiornano a lungo e che ritornano e che non possono essere trascurati. D’altra parte anche il turismo di alta fascia potrebbe giocare un ruolo importante, ma il Nepal non è ancora dotato delle infrastrutture necessarie. (Inn)