Business news: Giordania-Ue, firmato progetto da 20 milioni di euro

- Il commissario europeo per la politica di vicinato e i negoziati sull'allargamento, Johannes Hahn, in visita in Giordania il 24 e 25 giugno, ha firmato il progetto da 20 milioni di euro finanziato dall'Unione europea "Innovazione per la crescita e l'occupazione delle imprese", per aiutare le imprese innovative a crescere e a competere sui mercati internazionali. Lo si apprende dalla Commissione europea. Hahn ha guidato una missione ad alto livello di istituzioni finanziarie internazionali ed europee e donatori ad Amman, in Giordania, riconfermando il sostegno internazionale al paese e la necessità di mantenere lo slancio e attuare le principali riforme socioeconomiche al fine di creare crescita e posti di lavoro inclusivi e sostenibili. "Questa missione di alto livello ha confermato la nostra disponibilità a sostenere congiuntamente la Giordania come partner di grande valore e fiducia e ancora della stabilità nella regione. Il paese deve realizzare la sua crescita socioeconomica e le riforme per sbloccare crescita economica, creare posti di lavoro, migliorare la protezione sociale per i più vulnerabili e rafforzare la stabilità macroeconomica. Le istituzioni che partecipano a questa missione rappresentano una somma complessiva di sostegno finanziario alla Giordania di circa 7 miliardi di euro, un segnale forte del nostro impegno", ha detto Hahn. "Sosteniamo la Giordania e il suo popolo e continueremo ad allineare il nostro sostegno alle priorità giordane per aiutare il paese ad attuare le necessarie riforme per sfruttare al meglio il suo potenziale economico", ha aggiunto. Il commissario Hahn ha visitato la Giordania il 24 e 25 giugno, ha incontrato il re Abdullah II, nonché membri del governo giordano e rappresentanti del settore privato giordano, delle camere di commercio e della società civile nel contesto della missione ad alto livello. Oltre alla firma del progetto "Innovazione per la crescita e l'occupazione delle imprese", il commissario ha visitato Luminus ShamalStart che, sostenuto dall'Ue, è un importante acceleratore di imprese che offre a giovani produttori, inventori, innovatori e imprenditori un ambiente completo per trasformare le loro idee in progetti. Hahn ha anche tenuto un discorso in occasione del 40mo anniversario della presenza dell'Ue nel paese. (Beb)