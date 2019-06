Business news: Cina, avviato progetto per migliorare fornitura energia elettrica nello Xinjiang

- Un progetto di trasmissione e trasformazione della potenza di 750 kilovolt nella regione autonoma cinese Xinjiang, in Cina, è stato messo in funzione, secondo quanto riferito dall'operatore. Con un investimento complessivo di 3,6 miliardi di yuan (523 milioni di dollari), la rete elettrica corre per 726 chilometri e copre quattro prefetture meridionali profondamente colpite dalla povertà. Secondo quanto riportato dall'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua", l'impianto è destinato a rafforzare la costruzione della rete e a migliorare l'affidabilità dell'alimentazione elettrica nello Xinjiang meridionale, aiutando la regione ad attirare imprese e promuovere lo sviluppo economico e sociale locale. (Cip)