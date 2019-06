Rifiuti Roma: Raggi, Ama al lavoro con squadre speciali, ripuliti 55mila cassonetti. Da oltre 10 giorni ciclo ripartito (2)

- "Abbiamo chiesto ad aprile scorso - scrive ancora Raggi - la convocazione di un vertice in Prefettura nel quale Ama ha chiesto che le 500 tonnellate al giorno di rifiuti - che non sarebbero più potute essere trattate nei tmb di Malagrotta per lavori di manutenzione - fossero ridistribuite. Abbiamo riconvocato il tavolo in Campidoglio dove si è trovata una soluzione con tanto di indicazioni regionali per la ridistribuzione dei rifiuti in altri impianti sostitutivi. I ritardi poi ci sono stati perché un privato , Colari, ha tenuto le quote di riassegnazione per 10 giorni e non ha liberato i flussi. Tradotto: per chi non ha rispettato gli accordi e i patti presi 35mila cassonetti non svuotati a giugno. Un disagio di cui stiamo pagando le conseguenze ancora oggi. Da oltre 10 giorni il ciclo è ripartito: l'impianto di S. Vittore, liberatosi definitivamente dai conferimenti da parte di Malagrotta, ha iniziato a ricevere i rifiuti da Ama e da altri fornitori che, quindi, stanno lavorando ben oltre i ritmi ordinari per recuperare il fermo di circa 15 giorni". (Rer)