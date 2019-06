Business news: cinese Zte ha ottenuto 25 contratti 5G a livello globale

- La società di telecomunicazioni cinese Zte Corporation ha reso noto di aver ottenuto 25 contratti commerciali 5G a livello globale. La compagnia ha riferito di aver intrecciato partnership con 60 operatori mobili nel campo del 5G, collaborando con aziende quali China Telecom, China Mobile, China Unicom, Orange, Telefonica, Wind Tre in Italia e Telkomsel in Indonesia. L'azienda ha sottolineato che il 5G è una delle sue attività principali, che si sta concentrando sull'innovazione nella ricerca tecnologica e che ha depositato 3.500 domande di brevetto in 5G. Zte ha affermato anche di avere collaborazioni con diversi partner nell'hardware 5G, inclusi smartphone, router per esterni e interni, hotspot mobili e terminali di dati. Rispondendo a una forte domanda nella tecnologia, la società sta esplorando scenari di applicazioni 5G in diversi settori, ha aggiunto Zte in un comunicato. (Cip)