Business news: Cina, produzione di energia eolica e solare cresce del 12 per cento nello Xinjiang

- La regione autonoma dello Xinjiang nella Cina nord-occidentale ha registrato una crescita a due cifre nella produzione di energia eolica e solare nei primi quattro mesi di quest'anno. Lo ha riferito la Commissione per lo sviluppo e la riforma locale secondo cui l'energia eolica e solare prodotta nella regione ha raggiunto rispettivamente 12,13 miliardi di kilowattora e 3,74 miliardi di kilowattora nel periodo, con aumenti rispettivi del 12,1 e del 12,7 per cento su base annua. La domanda di elettricità nello Xinjiang è aumentata significativamente quest'anno. Da gennaio ad aprile, la produzione di energia complessiva nella regione è aumentata del 9,2 per cento a 114,04 miliardi di kilowattora. Il governo locale ha adottato una serie di misure per incoraggiare il nuovo uso dell'energia, compresa un'ulteriore esplorazione del potenziale di mercato e l'aumento della trasmissione dell'elettricità dello Xinjiang ad altre regioni. Secondo la rete elettrica statale Xinjiang Electric Power, fino ad ora la capacità installata di energia eolica e solare nello Xinjiang è superiore a rispettivamente 19,2 milioni e 9,6 milioni di kilowatt. La capacità installata di nuova energia rappresenta circa un terzo del totale della regione. (Cip)