Flat tax: Geraci (Lega) a "Nova", va fatta, Di Maio e Salvini si stanno chiarendo (2)

- Sulle aliquote, il sottosegretario al Mise ha parlato di un "range per la Flat tax che dovrebbe attestarsi tra il 15 e il 20-22 per cento". Quanto alla questione coperture, Geraci ha spiegato che "i finanziamenti arriverebbero da investimenti incrementali derivanti da privati italiani e stranieri che sono sensibili a questa variazione della fiscalità. Un'altra componente poi è l'emersione del nero. La Flat tax deve far sì che pagare le tasse sia più conveniente che evadere, perché il costo non è diverso da quello in cui si incorre con sotterfugi attraverso paradisi fiscali. Si possono quindi dormire sogni tranquilli, liberi dai rischi penali connessi al reato di evasione". Ma c'è poi un'altra gamba sulla quale poggia il concetto di Flat tax ed è quella della "propensione al consumo" che il sottosegretario ha chiarito così: "I consumi privati aumentano perché lasciamo più soldi nella tasche degli italiani che rientrano poi nel circolo dell'economia". (Rin)