Ue: Geraci (Lega) a "Nova", non ci sarà procedura infrazione

- Il sottosegretario allo Sviluppo economico, Michele Geraci ne è certo: "Non ci sarà procedura di infrazione nei confronti dell'Italia". Raggiunto telefonicamente da "Agenzia Nova", Geraci ha spiegato: "Il deficit italiano, che ci sarà, riguarderà una spesa più concentrata su investimenti che portano un valore più alto al Paese. Lo dico - ha aggiunto - perché ne parlo con i colleghi della Commissione a Bruxelles e con quelli del Consiglio del G20. Se noi comunichiamo - ha chiarito - che facciamo deficit per stimolare l'economia, fare investimenti e sbloccare la burocrazia, il valore effettivo del deficit che sia al 2, al 2,5 o all'1,8 per cento, sarà di secondaria importanza perché ci diranno che spendiamo bene". (Rin)