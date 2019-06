Singapore: Pink Dot, migliaia di manifestanti chiedono abolizione norme anti-gay

- Migliaia di persone hanno preso parte oggi a Singapore all’annuale raduno gay Pink Dot, chiedendo l’abrogazione della norma che vieta il sesso omosessuale. La legge singaporiana, anche se raramente applicata, prevede fino a due anni di detenzione per gli uomini sorpresi in situazioni di “indecenza”, mentre non vieta esplicitamente gli atti omosessuali tra donne. Le precedenti mobilitazioni degli attivisti della comunità Lgbt (lesbiche, gay, bisessuali e transgender) non hanno raggiunto l’obiettivo. Il movimento Lgbt nella città-Stato, tuttavia, è stato incoraggiato dai recenti sviluppi in altri paesi asiatici. (segue) (Fim)