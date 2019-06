Egitto: al Sisi incontra Segretario dell’Onu Guterres, focus sulla Libia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente egiziano Abdul-Fattah al Sisi ha incontrato il segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres, a Osaka a margine del vertice del G20. Il portavoce presidenziale egiziano, Bassam Radi, lo ha annunciato sulla sua pagina ufficiale su Facebook. Nel corso dell’incontro si è discusso di una serie di questioni regionali, tra cui la situazione in Libia. Al Sisi ha confermato le costanti della posizione egiziana che si basa sulla necessità di preservare l'integrità dello stato libico e la fortuna del suo popolo fraterno, nonché di rafforzare le istituzioni statali in modo da consentirgli di preservare la sicurezza e combattere il terrorismo. Al Sisi ha espresso il sostegno del suo paese agli sforzi delle Nazioni Unite volti a preservare la pace e la sicurezza internazionali. Guterres ha confermato l’intenzione delle Nazioni Unite nel rafforzare la cooperazione con l'Egitto per ancorare sviluppo, pace e sicurezza nel suo turbolento ambiente geografico. Guterres ha detto che le Nazioni Unite contano sul fondamentale ruolo egiziano per approfondire e rafforzare la partnership strategica tra l'Africa e l'organizzazione internazionale alla luce della presidenza egiziana dell'Unione africana (Ua).(Cae)