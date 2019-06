Business news: Cina, investimenti in infrastrutture nei trasporti sono saliti nel periodo da gennaio a maggio

- Gli investimenti della Cina nelle infrastrutture nei trasporti sono saliti del 7,3 per cento nei primi cinque mesi dell'anno fino a 1.010 miliardi di yuan (circa 147,8 miliardi di dollari), secondo i dati ufficiali rilasciati dal ministero dei Trasporti cinese. Il ritmo di crescita è stato di 6,6 punti percentuali più veloce di quello per l'intero anno del 2018. Nel crollo, l'investimento del paese nella costruzione di strade e infrastrutture idriche è aumentato del 4,8 per cento a 753,7 miliardi di yuan (109 miliardi di dollari) durante il periodo gennaio-maggio, pari al 41,9 per cento dell'obiettivo annuale fissato per il 2019, ha detto a una conferenza stampa Wu Chungeng, portavoce del ministero. "Gli investimenti dell'infrastruttura ferroviaria del paese sono aumentati del 12,6 per cento anno su anno durante il periodo, mentre quello delle infrastrutture dell'aviazione civile è salito del 39,5 per cento rispetto all'anno precedente", ha detto Wu. La cifra è arrivata quando l'investimento in immobilizzazioni del paese ha registrato una crescita inferiore, il cui aumento è sceso al 5,6 per cento nei primi cinque mesi dal 5,1 per cento nei primi quattro mesi. (Cip)