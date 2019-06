Business news: serie smartphone Huawei Mate20 X ha ricevuto prima licenza 5G in Cina

- La serie di smartphone Mate20 X di Huawei ha ricevuto la prima licenza per accedere alla rete 5G della Cina, secondo quanto annunciato dalla società stessa sul suo account ufficiale sui social media. Le versioni 5G della serie Mate20 X, i primi telefoni 5G nel mercato in Cina, supportano reti 5G stand-alone (Sa) e non stand-alone (Nsa), ha riferito Huawei. Le reti 5G non stand-alone si basano sull'infrastruttura 4G esistente, mentre le reti stand-alone richiedono un'infrastruttura più nuova su misura per l'Internet 5G. Il gigante delle telecomunicazioni ha dichiarato di aver impiegato più di duemila esperti e ingegneri nella ricerca e nello sviluppo 5G e di aver fondato più di 10 centri di ricerca per la tecnologia di quinta generazione a livello globale entro la fine di marzo di quest'anno. Con 46 contratti commerciali 5G ottenuti in 30 paesi, l'azienda ha spedito oltre centomila stazioni base 5G. China Mobile, uno dei principali operatori di telecomunicazioni in Cina, ha detto all'inizio di questo mese di aver ordinato più di diecimila telefoni 5G per i test, inclusi cinquemila telefoni Huawei Mate20 X. (Cip)