Business news: produttore cinese di droni Dji apre linea di assemblaggio negli Stati Uniti

- Il più grande produttore di droni della Cina, Dji, con sede a Shenzhen, ha annunciato un piano per l'assemblaggio di droni negli Stati Uniti, in risposta alla crescente domanda del mercato Usa. L’azienda ha sottolineato che non intende trasferire alcun impianto di produzione fuori dalla Cina. Dji ha risposto così a un resoconto del quotidiano "New York Times", secondo il quale l’intenzione di avviare la produzione negli Usa è stata annunciata per "entrare nelle grazie dei funzionari statunitensi" ed evitare misure restrittive basate su ragioni di sicurezza nazionale. Dji prevede di riutilizzare un magazzino a Cerritos, in California, per assemblare una nuova versione di un drone "popolare tra le agenzie governative federali e locali", afferma il rapporto. (Cip)