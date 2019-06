Business news: Huawei batte Apple nel mercato degli smartphone premium in Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso tecnologico cinese Huawei ha battuto la rivale statunitense Apple ottenendo la maggiore quota nel mercato degli smartphone premium in Cina, segmento di prezzo tra 600 e 800 dollari. Lo riferisce un rapporto pubblicato dalla società globale di ricerche Counterpoint Research secondo cui, nel primo trimestre Huawei ha occupato il 48 per cento di questo settore mentre Apple ne ha acquisito il 37 per cento. Nell'ultimo trimestre del 2018, le rispettive percentuali erano del 39 e del 40 per cento. Secondo la società di ricerche cinese N1mobile, la quota di mercato di Huawei nel segmento smartphone dal valore superiore ai quattromila yuan (581 dollari) si attestava al 46 per cento mentre quella di Apple al 42. Gli analisti del settore attribuiscono la variazione della quota di mercato principalmente al declino di Samsung nel mercato cinese e al calo della popolarità dell'iPhone. (Cip)