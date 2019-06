Business news: Cina, importazioni aumentate del 49,1 per cento nei primi cinque mesi nello Xinjiang

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commercio di importazione nella regione autonoma dello Xinjiang cinese è cresciuto del 49,1 per cento nei primi cinque mesi di quest'anno, secondo quanto riferito dalle autorità doganali di Urumqi. Il volume degli scambi di importazione della regione ha raggiunto 13,8 miliardi di yuan (circa due miliardi di dollari) da gennaio a maggio. Le esportazioni sono cresciute marginalmente dell'1,4 per cento. Il valore totale delle importazioni e delle esportazioni nel periodo è di 52,3 miliardi di yuan (7,6 miliardi di dollari), in aumento del 10,8 per cento. Le compagnie private hanno ricoperto ruoli importanti nel commercio in questione e il vicino Kazakhstan rimane il principale partner commerciale della regione. Il commercio tra lo Xinjiang e il paese ha rappresentato il 45 per cento del volume totale degli scambi. (Cip)