Venezuela: Trump, “cinque diverse strategie” per crisi venezuelana

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato di avere “cinque diverse strategie” per il Venezuela e che potrebbe cambiarle “in qualsiasi momento”. Sottolineando la disponibilità di varie alternative, il leader statunitense ha detto di non volere un coinvolgimento “fino al punto che si potrebbe immaginare”, riferendosi all’opzione militare. Il presidente Usa lo ha affermato nella conferenza stampa a conclusione della sua partecipazione al vertice dei capi di Stato e di governo del G20 a Osaka, in Giappone. Trump ha detto di aver parlato della crisi venezuelana “con quasi tutti i leader” incontrati e ha ammesso che “il raggiungimento di una transizione in Venezuela richiede tempo”; tra gli altri, ha incontrato gli omologhi del Brasile, Jair Bolsonaro, e della Russia, Vladimir Putin. (Git)