Diritti: in 300 mila in piazza per il Milano Pride

Milano, 29 giu 18:38 - (Agenzia Nova) - Gli organizzatori del Milano Pride parlano di 300 mila partecipanti al corteo che ha attraversato il capoluogo lombardo partendo da piazza Duca d'Aosta e arrivando in piazza Oberdan dove è stato allestito, come da tradizione, un palco sul quale saliranno rappresentanti del mondo dello spettacolo e l'assessore alle politiche sociali del Comune di Milano Pierfrancesco Majorino. Presentano i vari interventi Debora Villa e Daniele Gattano. Tra gli artisti che saliranno sul palco, ci saranno Levante, Bianca Atzei e Baby K. (Rem)