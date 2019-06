Sudan: generale mette in guardia contro violenza prima della manifestazione di domani

- Un generale sudanese ha avvertito che non tollererà alcun atto di vandalismo in occasione della protesta di massa pianificata per domani a Khartum. L'avvertimento del generale Mohamed Hamdan Dagalo è arrivato mentre il movimento di protesta organizzava una marcia di "milioni di uomini" nella capitale del Sudan per domani contro i generali che hanno assunto il potere lo scorso aprile dal presidente Omar al-Bashir. "Ci sono vandali, ci sono persone che hanno un ordine del giorno, un programma nascosto, non vogliamo problemi", ha aggiunto. Dagalo, che è vice capo del consiglio militare al potere, ha parlato della manifestazione di domani in un commento trasmesso dalla televisione di stato e apparentemente si rivolgeva agli organizzatori della protesta. Dagalo comanda le temute forze paramilitari di supporto rapido, che sono state pesantemente schierate a Khartum da quando il 3 giugno la repressione di un sit-in ha provocato decine di morti e centinaia di feriti. Circa 130 persone sono state uccise dal giro di vite del 3 giugno, secondo i medici vicini al movimento di protesta, mentre per i funzionari governativi sono 61 le persone morte in quell’occasione.(Res)