Singapore: Pink Dot, migliaia di manifestanti chiedono abolizione norme anti-gay (2)

- A maggio di quest’anno a Taiwan è passata la prima legge che permette il matrimonio tra persone dello stesso sesso. Questa svolta è avvenuta sulla scia di una sentenza di due anni fa, quando la Corte costituzionale taiwanese osservò che il codice civile era incostituzionale nella sua definizione di matrimonio come unione tra uomo e donna, perché discriminava in modo implicito il matrimonio tra coppie dello stesso sesso. In India il 6 settembre dell’anno scorso la Corte suprema si è pronunciata sulla Sezione 377 del codice penale, risalente al 1860, all’impero britannico, che definiva reati i “rapporti carnali contro natura” punendoli con la reclusione, giudicandola incostituzionale. (Fim)