Business news: China Mobile creerà un fondo industriale da oltre 4 miliardi di dollari

- Il più grande operatore cinese di telecomunicazioni, China Mobile, ha annunciato che creerà un fondo industriale di 30 miliardi di yuan (4,3 miliardi di dollari). Lo riferisce la stampa internazionale che cita il presidente di China Mobile, Yang Jie, che ha fatto l'annuncio nel corso di una conferenza stampa a Shanghai. Yang ha anche spiegato che China Mobile investirà 3 miliardi di yuan (436 milioni di dollari) nello sviluppo di contenuti 5G come video e giochi ad altissima definizione. La settimana scorsa China Mobile ha iniziato ad accettare le offerte per la prima fase del suo 5G nel 2019 - per un totale di 19,26 miliardi di yuan (2,79 miliardi di dollari) - segnando il lancio ufficiale della rete su larga scala 5G in Cina. (Cip)