Rifiuti Roma: Raggi, Ama al lavoro con squadre speciali, ripuliti 55mila cassonetti. Da oltre 10 giorni ciclo ripartito

- "Voglio raccontarvi con un po’ di dati ciò che stiamo facendo per affrontare le criticità nella raccolta dei rifiuti. Insomma non stiamo con le mani in mano come qualcuno vorrebbe far credere. Anzi, stiamo lavorando da tempo e senza sosta per superare e trovare una soluzione ai tanti problemi che ci sono. In queste ultime settimane Ama ha organizzato squadre speciali per potenziare la raccolta della differenziata e per pulire e sanificare i cassonetti. Finora sono stati puliti più di 55mila cassonetti. E continueremo a farlo in tutta la città". Lo scrive, su Facebook, il sindaco di Roma Virginia Raggi. "Ama - aggiunge - sta recuperando circa 15 giorni di stop tra la fine di maggio e l’inizio di giugno determinati dalla mancanza di siti dove portare i rifiuti a smaltire. Una delle accuse che ci vengono rivolte è: non eravate preparati al fatto che gli impianti di Malagrotta sarebbero andati in manutenzione e quindi avrebbero accolto meno rifiuti. Falso! Ci siamo mossi molto prima e tempestivamente per trovare soluzioni alternative, coinvolgendo tutti gli attori coinvolti". (segue) (Rer)