Business news: Bangladesh, nel tessile il pagamento degli stipendi sarà digitalizzato

- La presidente dell’Associazione dei produttori ed esportatori di abbigliamento del Bangladesh (Bgmea), Rubana Huq, ha annunciato a Dacca, in un intervento a un evento organizzato dalla Società finanziaria internazionale (Ifc), che il sistema di pagamento dei salari dei lavoratori del settore dei capi confezionati sarà digitalizzato a breve. L’Associazione firmerà il 27 giugno un memorandum d’intesa col ministero delle Tecnologie dell’informazione e della comunicazione per l’introduzione del portafoglio elettronico per gli addetti al confezionamento tessile, nell’ambito del programma del governo per la riduzione delle transazioni in contanti. La presidente della Bgmea ha auspicato che il progetto vada avanti rapidamente superando gli ostacoli burocratici e ha invitato i fornitori di servizi finanziari in mobilità, come bKash, a partecipare. (Inn)