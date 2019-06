Business news: Vietnam, industria forestale, surplus commerciale di oltre quattro miliardi nel primo semestre

- L'industria forestale del Vietnam ha raggiunto un surplus commerciale di oltre quattro miliardi di dollari nei primi sei mesi di quest'anno. Lo ha reso noto l'Amministrazione per le foreste, che dipende dal ministero per l'Agricoltura e lo sviluppo rurale. Il valore delle esportazione dei prodotti forestali in questi sei mesi ha raggiunto 5,3 miliardi, con un aumento del 20 per cento su base annua, pari al 50 per cento del piano di settore per il 2019. Circa l'87 per cento del legno e dei prodotti in legno esportati dal paese asiatico sono stati venduti in mercati tradizionali come gli Stati Uniti, il Giappone, l'Unione europea, la Cina e la Corea del Sud. Nguyen Quoc Tri, direttore dell'Amministrazione per le foreste, ha confermato che la nazione ha mantenuto la sua posizione di vertice nel Sud-est asiatico, è seconda in Asia e quinta nel mondo. Il Vietnam ha esportato prodotti in legno in 120 diversi paesi e le aziende hanno fatto ritorno al mercato domestico dando una stimolo allo sviluppo produttivo. Durante la prima parte dell'anno, in Vietnam sono stati piantati 108,456 ettari di foresta, ovvero il 51 per cento del progetto annuale. L'ottantacinque per cento della superficie coltivata ha piante dalle origini certificate. Secondo l'Amministrazione, la qualità della produzione domestica continua a migliorare per stare al passo con i requisiti delle esportazioni. Tri ha riferito che i settori agricoli e forestali hanno affrontato molte difficoltà quest'anno, dovute al clima, alla deforestazione e alla mancata presa di coscienza del valore economico dello sviluppo forestale. (Fim)